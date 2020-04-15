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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:29 ص
العمل من المنزل
العمل من المنزل
وكالات
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جعلت الكثير من المكاتب موظفيها يعملون من المنزل للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولكن عندما يتغير مكتبك اللطيف ويتحول إلى طاولة المطبخ، فالحفاظ على إنتاجيتك يمكن أن يكون صعبا. وهذه النصائح يمكن أن تساعد في تعزيز وتيرتك.

لا تعمل من السرير:

إذا كان من الممكن، تخصيص مساحة عمل في منزلك منفصلة عن بقية مساحة المعيشة، وإلا سوف يكون من الصعب أن تفصل ذهنيا بين المنزل والعمل، بحسب المدرب المهني أوته بولكه.

وإذا لم يكن لديك غرفة منفصلة استخدم فاصلا أو خزانة الكتب ليكون بمثابة خط واضح بين العمل واللعب، التزم بالجدول: لا يجب أن يكون الجدول صارما مثلما كان في مكان العمل.

ولكن بدون أي نوع من الخطط، سوف يكون من الصعب الانتهاء من العمل، فكر متى يكون من الأفضل أن تعمل هل في الصباح الباكر أم ربما بعد فطور شهي.

وإذا كنت تعمل عن كثب مع الزملاء للانتهاء من مهام معينة، تشاور مع مديرك وزملائك لتحديد متى يعمل الأفراد ومتى يمكن الوصول إليك.

قم بتحديد فترات الاستراحة:

أكبر خطر يواجه الأشخاص الذين يعملون من المنزل هو مواصلة العمل طوال اليوم بدون أي استراحة، بحسب المدرب المهني بيرند سلاجوس، ومن الأفضل لقوتك العقلية التخطيط للاستراحات والالتزام
بها. يمكن أخذ استراحة لمدة 15 دقيقة كل ساعتين أو ربما يمكن اتباع وتيرة العمل وأخذ استراحة متى أنهيت مجموعة من المهام.

لا تجعل المهام المنزلية تعرقلك:

يمكن أن يكون من المغري أن التعامل مع كل مهمة منزلية تظهر، بحسب كوالين، فإفراغ غسالة الأطباق أو تشغيل المكنسة الكهربائية أو حتى ملء غسالة الملابس، سوف يلهيك عن العمل، ومن الأفضل التركيز لمقاومة هذه الإغراءات حتى مواعيد الاستراحات المخططة أو حتى المساء.

استمتع بوقت الفراغ:

عندما تكون في العمل أحيانا ما يقضي المرء وقت الاستراحة على المكتب، ولكن هذا مرفوض تماما عند العمل من المنزل، بحسب بولكه، ويقول: "خلال العمل من المنزل يمكنك حقا أن تدلل نفسك بطريقة لم تكن لتنفع في الظروف العادية"، احتس كوب من القهوة في الشرفة أو خلال التحدث في الهاتف مع صديق أو اخرج للتمشية.

أبق على تواصل مع الزملاء:

العمل من المنزل لا يجب أن يعني الشعور بالعزلة التامة، وربما يمكن أن تنظم مع فريق العمل لقاءا منتظما عن طريق الفيديو للبقاء على تواصل، بحسب سلاجوس، ولكن في حال لم تكن شبكات التواصل الاجتماعي جزءا من مهامك الوظيفية، ربما يكون من الأفضل أن تضبط الهاتف الجوال على وضعية الطيران خلال يوم العمل.

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