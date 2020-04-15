التمريض الكينية تطالب بإصلاح معدات الحماية ضد كورونا قبل توزيعها

طالبت رابطة التمريض الكينية بإصلاح معدات الحماية للعاملين في المجال الصحي مع مرضى فيروس كورونا قبل توزيعها عليهم.وزار رئيس الرابطة الفريد اوبينجو مصنعًا لإنتاج معدات الحماية، وقال إنه شاهد بعض الفجوات وطالب بتصحيحها بحلول الجمعة المقبلة.وطالبت الممرضات الكينيات بزيادة الأجور وتوفير معدات الحماية لمن يتعامل مع مرضى فيروس "كورونا المستجد" الذي يجتاح العالم.من جانبهم، وعد حكام بعض المقاطعات الكينية بتوفير اعتمادات خاصة للعاملين في مجال الصحة.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.