الحكومة اليابانية تؤجل مراسم تنصيب ولى العهد بسبب «كورونا»

أعلنت الحكومة اليابانية رسميا تأجيل مراسم تصعيد الأمير فوميهيتو كولى إلى المرتبة الأولى في ولاية العهد التي كانت مقررة الأحد المقبل، وذلك بسبب وباء فيروس "كورونا المستجد".ويأتي التأجيل بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ بسبب الفيروس يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.وكان من المقرر إقامة المراسم يوم الأحد المقبل من أجل إعلان الوضع الجديد للأمير، البالغ من العمر 54 عاما، والذي حظي به بعد تنصيب شقيقه الإمبراطور ناروهيتو على العرش في العام الماضي بعدما تخلى والدهما اكيهيتو عن عرش الأقحوان.واعلن مسئول في الحكومة اليابانية أنه سيتم تحديد موعد جديد لإقامة هذه المراسم قبل نهاية العام الحالي.