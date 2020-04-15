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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. كاتدرائية نوتردام تقرع الجرس الكبير فى ذكرى الحريق

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:36 ص
كاتدرائية نوتردام
كاتدرائية نوتردام
وكالات
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يقرع الجرس الكبير للبرج الجنوبي لنوتردام في باريس، اليوم الأربعاء، في ذكرى مرور عام على اندلاع الحريق في الكاتدرائية، الإجراء الوحيد المقرر في هذه المناسبة مع تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وقرر الجنرال جان لوي جورجلين رئيس المؤسسة العامة المكلفة بترميم الموقع القوطي الواقع في العاصمة الفرنسية "قرع الجرس بالتزامن مع تصفيق الفرنسيين للطواقم الطبية التي تتعامل مع مرضى فيروس كورونا"، وفق ما أوضحت إدارة المؤسسة.

وتملك نوتردام جرسين ضخمين في البرج الجنوبي هما "إيمانويل" (1686) و"ماري" (2013)، ويزن "إيمانويل" 13 طنا ومضربه 500 كيلوجرام وهو ثاني أكبر جرس في فرنسا بعد جرس كنيسة القلب المقدس.

وهو يقرع خلال الاحتفالات الدينية الكبرى والمناسبات المهمة مثل انتصارات عامَي 1918 و1945 في الحربين العالميتين والانتخابات ووفاة الباباوات.

وبعد عام على اندلاع الحريق في الكاتدرائية، ما زال المبنى في مرحلة "طوارئ مطلقة"، ولم تبدأ بعد أعمال الترميم الفعلية.

يشار الي أن، رئيس أساقفة باريس المونسنيور ميشال أوبوتي نظم مراسم يوم "الجمعة العظيمة" من دون مصلين في الكاتدرائية.

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