الصحة الهندية: 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1076 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1076 إصابة جديدة، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز عربية.وأعلنت الهند أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1211 إصابة جديدة، و31 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة.ومدد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، وفقًا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أمس،الإغلاق العام في البلاد حتى 3 مايو المقبل؛ لمواجهة انتشار الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.