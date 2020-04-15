رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ماكرون» يدعم وقف إطلاق النار فى جميع أنحاء العالم بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:02 ص
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
وكالات
طباعة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه حصل على موافقة ثلاثة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لدعم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم حتى يتسنى للبشرية التركيز على مواجهة فيروس كورونا.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا إلى هدنة عالمية في 23 مارس مشيرا إلى انهيار النظام الصحي في الدول التي تعاني من الحروب واستهداف ما تبقى من الطواقم الطبية في العمليات القتالية.

وقال "ماكرون"، إن الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكدوا له جميعًا دعمهم لدعوة جوتيريش.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يأمل في الحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القادمة.

وأضاف "ماكرون" في تصريحات لراديو فرنسا الدولي: "تحدثت إليه في بداية هذه المبادرة. لم اتحدث معه منذ حصولي على تأكيدات راسخة من الزعماء الآخرين، سأفعل ذلك في الساعات القليلة القادمة".

وتابع: "أعتقد أن الرئيس بوتين سيوافق بكل تأكيد وسيكون بمقدورنا في اليوم الذي يعلن فيه ذلك أن نعقد مؤتمرًا عبر الفيديو وننقل هذه الدعوة بطريقة رسمية وقوية وفعالة".

واجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى في التاسع من أبريل لمناقشة أزمة فيروس كورونا في الوقت الذي بذل فيه المجلس المؤلف من 15 عضوا جهودا كبيرة للاتفاق على ما إذا كان سيتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

والدول الخمس التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا. وتبحث هذه الدول مشرع قرار أعدته فرنسا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

السعودية تلغي جميع رحلاتها الجوية حتى نهاية مايو

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

محاصرة 5 عمال في حادث منجم فحم بالصين

كورونا يؤجل لجنة التراث العالمي بالصين

باحثون: النظام الغذائى لدول البحر المتوسط يقلل من خطر ضعف الإدراك

دراسة تكشف سبب إصابة الطواقم الطبية بفيروس كورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
ماجد حبته
الفيروس الصينى صار أمريكيًا!
المزيد

الثقافة

وزيرة جزائرية تهنئ «عيساوى» لفوزه بجائزة «البوكر» العالمية

إبراهيم المصري يدعو المثقفين بنبذ ظهير الإخوان والسلفيين

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صبحي شحاته عن فوز «الديوان الإسبرطي» بالبوكر: «لماذا تفوز الروايات الرديئة دائما؟»