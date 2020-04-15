ألمانيا تسجل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت ألمانيا، أمس الثلاثاء، أكثر من 128 ألفا و400 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 3217 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.