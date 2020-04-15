رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ريتا ويلسون: تعرضت لآثار جانبية شديدة بعدما تلقيت دواء الكلوروكين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:31 ص
ريتا ويلسون
ريتا ويلسون
وكالات
طباعة
قالت الممثلة الأمريكية ريتا ويلسون إنها تلقت دواء الكلوروكين المضاد للملاريا، لعلاجها من فيروس كورونا، لكنها تعرضت لـ "آثار جانبية شديدة" منه.

وكانت ويلسون وزوجها الممثل الأمريكي توم هانكس، نقلا إلى المستشفى لفترة قصيرة بعد إصابتهما بالفيروس في مارس.

وقالت في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) إن أعراض الإصابة ظهرت عليها في بادئ الأمر في صورة إجهاد وألم وحمى وقشعريرة لم تشهدها من قبل.

وقالت إنها تلقت العلاج المضاد للملاريا في اليوم التاسع وأضافت: "أعلم أن الناس يتحدثون عن هذا الدواء، ولكن لا يمكنني إلا أن أخبركم أنني لا أعرف ما إذا كان الدواء ناجحا أو أن الحمى قد زالت مع الوقت".

وتابعت: "كان للكلوروكين آثار جانبية شديدة للغاية. كنت أشعر بالغثيان تماما والدوار ولم أستطع المشي، وشعرت بالضعف الشديد في عضلاتي".

وقالت: "اعتقد أنه يتعين على الناس أن يتدبروا جيدا أمر هذا الدواء، لا نعرف حقا ما إذا كان مفيدا في هذه الحالة".

موضوعات متعلقة

ترامب يكشف عن موعد قراره لـ«فتح البلاد»

«الوزراء» يطلق مبادرة «أهالينا» لدعم العمالة غير المنتظمة (فيديو)

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

تبادل إطلاق النيران بين قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية وإرهابيين في الأميرية (فيديو)

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

محاصرة 5 عمال في حادث منجم فحم بالصين

كورونا يؤجل لجنة التراث العالمي بالصين

باحثون: النظام الغذائى لدول البحر المتوسط يقلل من خطر ضعف الإدراك

دراسة تكشف سبب إصابة الطواقم الطبية بفيروس كورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
ماجد حبته
الفيروس الصينى صار أمريكيًا!
المزيد

الثقافة

وزيرة جزائرية تهنئ «عيساوى» لفوزه بجائزة «البوكر» العالمية

إبراهيم المصري يدعو المثقفين بنبذ ظهير الإخوان والسلفيين

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صبحي شحاته عن فوز «الديوان الإسبرطي» بالبوكر: «لماذا تفوز الروايات الرديئة دائما؟»