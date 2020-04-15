ريتا ويلسون: تعرضت لآثار جانبية شديدة بعدما تلقيت دواء الكلوروكين

قالت الممثلة الأمريكية ريتا ويلسون إنها تلقت دواء الكلوروكين المضاد للملاريا، لعلاجها من فيروس كورونا، لكنها تعرضت لـ "آثار جانبية شديدة" منه.وكانت ويلسون وزوجها الممثل الأمريكي توم هانكس، نقلا إلى المستشفى لفترة قصيرة بعد إصابتهما بالفيروس في مارس.وقالت في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) إن أعراض الإصابة ظهرت عليها في بادئ الأمر في صورة إجهاد وألم وحمى وقشعريرة لم تشهدها من قبل.وقالت إنها تلقت العلاج المضاد للملاريا في اليوم التاسع وأضافت: "أعلم أن الناس يتحدثون عن هذا الدواء، ولكن لا يمكنني إلا أن أخبركم أنني لا أعرف ما إذا كان الدواء ناجحا أو أن الحمى قد زالت مع الوقت".وتابعت: "كان للكلوروكين آثار جانبية شديدة للغاية. كنت أشعر بالغثيان تماما والدوار ولم أستطع المشي، وشعرت بالضعف الشديد في عضلاتي".وقالت: "اعتقد أنه يتعين على الناس أن يتدبروا جيدا أمر هذا الدواء، لا نعرف حقا ما إذا كان مفيدا في هذه الحالة".