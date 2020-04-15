المفوضية الأوروبية تطرح خطة لإنهاء تدابير مكافحة كورونا

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح استراتيجية للدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، لرفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيًا واستئناف النشاط الطبيعي.وكان من المفترض أن يتم تقديم المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية، التي لن تكون ملزمة للدول الأعضاء، الأسبوع الماضي، إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت قلقها من إعطاء مؤشر مبكر بشأن بدء تخفيف إجراءات الإغلاق.ومع ذلك، فإن الأمر سيعود لكل دولة على حدة لتقرر ما إذا كانت ستتخذ مثل هذه الخطوات.وبدأت بعض الدول الأعضاء بالفعل، بما في ذلك النمسا وإسبانيا، إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، في رفع بعض القيود.