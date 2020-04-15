اليابان تحث مواطنيها على الحد من التنقل لوقف انتشار فيروس كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء إنه يجب على المواطنين اليابانيين فعل كل ما في وسعهم للحد من التعامل مع الآخرين بنسبة 70 في المئة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف أن الحكومة ستبحث طلب حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم تقديم 100 ألف ين (933.45 دولار) لكل شخص بعد إقرار الموازنة الإضافية للمساعدة في التخفيف من تبعات انتشار الفيروس على العائلات والشركات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.