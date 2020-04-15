الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 28 درجة

القاهرة 15 28

شبين الكوم 15 28

طنطا 14 27

دمنهور 14 26

الإسكندرية 15 26

بلطيم 13 25

مطروح 11 26

السلوم 11 27

سيوة 10 28

بورسعيد 14 22

دمياط 14 21

الزقازيق 14 27

الإسماعيلية 14 28

السويس 14 27

العريش 13 23

رفح 13 23

رأس سدر 16 26

نخل 13 27

نويبع 19 27

طابا 15 27

كاترين 08 23

الطور 18 27

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 15 29

بنى سويف 14 29

المنيا 13 30

أسيوط 13 30

سوهاج 14 31

قنا 15 31

الأقصر 16 32

أسوان 17 32

أبو سمبل 15 31

الوادي الجديد 13 31

شلاتين 16 30

أبو رماد 17 30

حلايب 18 28

رأس حدربة 18 27





أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 35

المدينة 16 30

الرياض 18 27

المنامة 22 27

أبوظبي 24 31

الدوحة 22 27

الكويت 20 32

دمشق 10 26

بيروت 16 22

عمان 11 22

القدس 12 21

غزة 17 23

بغداد 15 30

مسقط 26 30

صنعاء 12 25

الخرطوم 19 36

طرابلس 17 23

تونس 15 24

الجزائر 14 23

الرباط 11 21

نواكشوط 18 27



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة 04 18

إسطنبول 05 17

إسلام آباد 17 30

نيودلهي 24 38

جاكرتا 25 32

بكين 11 24

كوالالمبور 25 35

طوكيو 09 19

أثينا 08 17

روما 07 20

باريس 08 19

مدريد 09 17

برلين 05 16

لندن 05 15

مونتريال 01- 09

موسكو 01 08

نيويورك 03 14

واشنطن 04 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.وعلى السواحل الشمالية الغربية يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال أحيانا.. وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.. مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على شمال الصعيد.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوبه.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمى