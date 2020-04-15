واشنطن بوست: اسم «ترامب» على شيكات الإعانات المخصصة للأمريكيين

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الخزانة الأمريكية أمرت بطبع اسم الرئيس دونالد ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها إلى عشرات الملايين من الأمريكيين، وهو قرار سيؤخر تسليم تلك الشيكات عدة أيام.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم إن الشيكات التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد ستحمل اسم دونالد ترامب.وتأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على المواطنين.ويسعى الرئيس ترامب المنتمي للحزب الجمهوري للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر.