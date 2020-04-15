الجيش المالى: مقتل 3 إرهابيين خلال اشتباكات بوسط البلاد
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:52 ص
أ ش أطباعة
أعلنت القوات المسلحة المالية عن مقتل ثلاثة إرهابيين خلال اشتباكات بوسط البلاد.
وأكد الجيش المالي - في بيان بثته الإذاعة المالية - أنه استعاد بعض الأسلحة خلال الاشتباك الذي دار على بعد 17 كيلومترا جنوبي هومبوري باتجاه بولكسي.
ويعاني وسط وشمال مالي انفلاتا أمنيا متواصلا بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة.
وأكد الجيش المالي - في بيان بثته الإذاعة المالية - أنه استعاد بعض الأسلحة خلال الاشتباك الذي دار على بعد 17 كيلومترا جنوبي هومبوري باتجاه بولكسي.
ويعاني وسط وشمال مالي انفلاتا أمنيا متواصلا بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة.