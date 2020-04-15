الجيش المالى: مقتل 3 إرهابيين خلال اشتباكات بوسط البلاد

أعلنت القوات المسلحة المالية عن مقتل ثلاثة إرهابيين خلال اشتباكات بوسط البلاد.وأكد الجيش المالي - في بيان بثته الإذاعة المالية - أنه استعاد بعض الأسلحة خلال الاشتباك الذي دار على بعد 17 كيلومترا جنوبي هومبوري باتجاه بولكسي.ويعاني وسط وشمال مالي انفلاتا أمنيا متواصلا بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة.