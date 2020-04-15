الصين تسجل حالة وفاة و46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342 شخصًا.وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة.وأشارت الصحيفة إلى تماثل 77816 شخصًا للشفاء وخروجهم من المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.