وفيات كورونا تتجاوز 126 ألف حالة على مستوى العالم

رصد موقع وورلد ميتر اليوم الأربعاء، أنه تم تأكيد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مختلف الدول إلى 2 مليون حالة إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات ليصل الي 126 ألفا و596 حالة.وأظهر الإحصاء الذي أجرته جامعة جونز هوبكنز، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفا و483 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.