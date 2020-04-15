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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعيد إلى كوالالمبور أموال منهوبة بـ300 مليون دولار

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:14 ص
وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
وكالات
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنّها أعادت إلى الحكومة الماليزية 300 مليون دولار من الأموال المنهوبة من صندوق "وان ام دي بي" الاستثماري الحكومي بعد أن جرى تبييضها وإدخالها في النظام المصرفي العالمي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إذا ما أضيف هذا المبلغ إلى الأموال التي سلّمتها الولايات المتحدّة إلى ماليزيا منذ حوالى عام أو ساعدتها في استعادتها، تكون واشنطن قد ساعدت كوالالمبور حتى اليوم في استرداد أكثر من مليار دولار من الأموال والأصول المرتبطة بفضيحة صندوق التنمية الماليزي، بحسب ما قالت الوزارة.

وقال المحامي الأمريكي نيك حنّا في بيان إن "إعادة هذه الأموال المنهوبة إلى مواطني ماليزيا تأتي نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها المدّعون العامّون والعملاء الفدراليون لمنع الفاسدين الأجانب وشركائهم من جعل الولايات المتحدة مرتعًا لهم للتمتّع بثرواتهم المنهوبة".

وأضاف أنّ "كمية الأموال التي سُرقت من شعب ماليزيا مذهلة، ونحن لم نوفر جهدا في استعادة هذه الأصول التي كان ينبغي استخدامها دائمًا لمصلحة هذا الشعب".

وهذه الأموال هي جزء من أكثر من 4،5 مليار دولار يقول محقّقون أمريكيون إنّها نُهبت من صندوق الاستثمار التابع للدولة الماليزية بمساعدة من رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ومقرّبين منه.

وتقول الولايات المتّحدة إنّه في الفترة من 2009 وإلى 2015 استولى مسئولون كبار في الصندوق مع رجل الأعمال الشاب لو تايك جو المعروف أيضًا باسم "جو لو" على مليارات كانت مخصّصة في الأصل لتمويل استثمارات الدولة.

وأنفق جو لو الكثير من الأموال على شراء منازل فاخرة وأعمال فنية رفيعة المستوى وإنتاج أفلام في هوليوود، بما في ذلك فيلم المخرج مارتن سكورسيزي "وولف أوف وول ستريت".

ووضعت وزارة العدل الأمريكية يدها على معظم أصول "لو" ثم قامت بتسييلها بهدف إعادة الأموال إلى ماليزيا.

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