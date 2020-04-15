رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تنتقد قرار ترامب بخفض تمويل الصحة العالمية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش بشدّة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية، معتبرًا أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال جوتيريش "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية أو أي منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس، قناعتي هي أنّه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".

وأضاف أنّه، سيأتي لاحقًا الوقت الذي يمكن فيه تقييم "أداء كل الذين كانوا معنيين بالأزمة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

«الوزراء» يطلق مبادرة «أهالينا» لدعم العمالة غير المنتظمة (فيديو)

تفاصيل اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي

هزة أرضية متوسطة تضرب شمال اللاذقية بسوريا

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

محاصرة 5 عمال في حادث منجم فحم بالصين

كورونا يؤجل لجنة التراث العالمي بالصين

باحثون: النظام الغذائى لدول البحر المتوسط يقلل من خطر ضعف الإدراك

دراسة تكشف سبب إصابة الطواقم الطبية بفيروس كورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
ماجد حبته
الفيروس الصينى صار أمريكيًا!
المزيد

الثقافة

وزيرة جزائرية تهنئ «عيساوى» لفوزه بجائزة «البوكر» العالمية

إبراهيم المصري يدعو المثقفين بنبذ ظهير الإخوان والسلفيين

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صبحي شحاته عن فوز «الديوان الإسبرطي» بالبوكر: «لماذا تفوز الروايات الرديئة دائما؟»