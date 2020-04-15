الأمم المتحدة تنتقد قرار ترامب بخفض تمويل الصحة العالمية

انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش بشدّة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية، معتبرًا أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال جوتيريش "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية أو أي منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس، قناعتي هي أنّه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".وأضاف أنّه، سيأتي لاحقًا الوقت الذي يمكن فيه تقييم "أداء كل الذين كانوا معنيين بالأزمة".