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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اللقطات الأولى للعناصر الإرهابية لخلية الأميرية (فيديو)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:57 ص
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اللقطات الأولى للعناصر الإرهابية التي تمكنت قوات الأمن من تصفيتها اليوم في أحداث الأميرية.

يشار إلى أن رجال وزارة الداخلية، جسدوا ملحمة بطولية اليوم في التصدي الحاسم لأحد أخطر الخلايا الإرهابية في منطقة الأميرية، والتي استمرت معركتها أكثر من 4 ساعات، وانتهت باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي شهيد الواجب الوطني، وتصفية كافة العناصر الإرهابية.

كانت البداية برصد تحريات قطاع رجال الأمن الوطني تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية في حوالي الساعة الخامسة مساء اليوم، في شارع «ناصوح» بالمنطقة بالقرب من منطقة حدائق الزيتون، وحاولوا الاحتماء به، والتجهيز لتنفيذ عدة مخططات عدائية ضد البلاد.

عقب ذلك، جرى تقنين الإجراءات فورًا وإرسال الدعم اللازم من قوات مكافحة الإرهاب الدولي ورجال العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، وشهدت المنطقة ساعات من الاشتباكات المتواصلة وتبادل إطلاق النار، ليجسد رجال الداخلية بطولة جديدة، ويقدم أحد رجالها الأبرار روحه فداء للوطن وهو المقدم محمد فوزي الحوفي.

وبرز حرص قوات الأمن على أرواح المواطنين، وإيلاءها الأولية خلال الاشتباكات، من خلال تحذير أهالي المنطقة بضرورة غلق النوافذ وعدم الاقتراب من منطقة إطلاق النيران بين رجال الشرطة ومجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة.

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