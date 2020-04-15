قبل شم النسيم.. انخفاض أسعار البيض فى الأسواق

شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الأربعاء، قبل حلول شم النسيم حالة تباين في الأسوق بين الارتفاع والثبات على حسب المنطقة.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداخنة ي تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا في الأسعار قبل حلول شهر رمضان.وأضاف "السيد"، أن أسعار البيض تراجعت مع بداية الأسبوع من 31 جنيهًا للكرتونة إلى 28 جنيها للكرتونة، مشيرًا إلى أن السعر يعتبر مناسب جدًا لهذا التوقيت، حيث إن الإقبال عليها خلال موسم شم النسيم يكون كبيرًا إلى أن هذا العام الإقبال متوسط وهو ما أدى إلى خفض السعر البيض.وأوضح السيد، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض والإنتاج المصرى من البيض يترواح بين 13 مليار بيضة سنويًا.أما عن أسعار الدواجن بالأسواق، أكد أنها تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق تبدأ من سعر 28 جنيهًا للكيلو من المزرعة.ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن وصل إلى 130 مليون وهى كمية كبيرة وتكفى للطلب السوق، مؤكدًا على عدم تأثير السوق بكورونا ولا يوجد ارتفاع في الأسعار بسبب هذه الأزمة لم تؤثر حتى الآن على المزارع المصرية أنها تعمل بكامل طاقتها دون تأثير.وأشار إلى أن هناك تحزيرات كاملة علي كافة التجار لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في كافة المحلات الخاصة بالدواجن حرصا على سلامة المواطنين، مطالبًا من المواطنين بعدم التكالب على السلع وشراء اللازم فقط حتى لا يكون هناك نقص في بعض المحلات مما قد يرفع أسعارها.وناشد صغار التجار بعدم استغلال الظروف وعدم رفع الأسعار والوقوف بجانب الدولة لتخطي تلك الأزمة.