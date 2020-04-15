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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق بين الخزانة الأمريكية وشركات النقل الجوى على مساعدة مالية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنّها أبرمت اتّفاقًا مع شركات النقل الجوي في البلاد ينصّ على حصول هذه الشركات على مساعدة مالية حكومية تجنّبها الإفلاس أو تسريح موظفين في قطاع يعمل فيه مباشرة أكثر من 750 ألف شخص، وتعرّض لضربة قاصمة بسبب وباء «كوفيد-19».

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الوزارة إنّ الاتفاق وقّعت عليه 10 شركة طيران، من بينها الشركات الأربع الكبرى وهي «أميريكان إيرلاينز، ودلتا إير لاينز، ويونايتد إيرلاينز، وساوث وست»، التي كانت متردّدة في قبول المساعدة الحكومية خوفًا من التأميم.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيف منوتشين قوله: «نتطلّع إلى العمل مع شركات الطيران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الضرورية، وصرف الأموال في أسرع وقت ممكن».

وكان الكونجرس الأمريكي وافق في مارس الماضي على خطة ماليّة ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار لإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم، وتتضمن هذه الخطة 25 مليار دولار لإعانة شركات الطيران على الاستمرار في دفع رواتب موظفيها لغاية 30 سبتمبر.

وفي حين لم يتمّ في الحال الكشف عن تفاصيل الاتّفاق بين الوزارة وقطاع النقل الجوي، قال مصدر مطّلع على المفاوضات التي جرت بين الطرفين إنّ الحكومة الأمريكية ستمتلك بموجب هذا الاتفاق أقليّة من الأسهم في شركات الطيران هذه.

وقال منوتشين في البيان: «إنّ الاتفاق سيدعم العمال الأمريكيين، وسيساعد في الحفاظ على الأهمية الاستراتيجية لصناعة الطيران، وسيتيح في الوقت نفسه تعويضًا مناسبًا لدافعي الضرائب».

وبحسب المصدر، فإنّ الوزارة أبلغت شركات الطيران خلال مفاوضات جرت يوم الجمعة الماضية أنّه سيتعيّن عليها أن تعيد إلى الحكومة 30 في المئة من الأموال التي ستتلقّاها منها.

وأضاف أنّ الحكومة الفدرالية أرادت أيضًا أن تحصل من الشركات مقابل المساعدة على «سندات خزن»، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم ويتم في العادة تحديد سعرها مسبقًا، موضحًا أنّ الحكومة طلبت من كل شركة تتلقّى المساعدة إصدار سندات خزن بقيمة 10 في المئة من هذه المساعدة.

كذلك يحقّ لشركات الطيران أن تتقدّم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25 مليار دولار أخرى لمساعدتها على استئناف العمليات بعد أن تسبّب الوباء في انخفاض حركة النقل الجوي مما اضطرت الشركات إلى تعليق العديد من الخطوط وإلغاء مئات الرحلات.

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