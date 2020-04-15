وزير الخزانة البرازيلى: الدين الإجمالى للبلاد ربما يتجاوز 85% من الناتج المحلى

ذكر وزير الخزانة البرازيلي مانسويتو ألميدا، أن الدين الإجمالي في البلاد ربما يتجاوز 85% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.وقال إن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في البلاد ساعد الحكومة على توفير النفقات اللازمة للتدابير التي اتخذتها لمكافحة جائحة فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وأشار الوزير البرازيلي إلى أنه سيتم الالتزام بسقف الإنتاج حتى في ظل إجراءات مكافحة الأزمة، مؤكدًا أنه من الصعب التكهن بالناتج المحلي الإجمالي والإيرادات لهذا العام.