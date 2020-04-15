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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المهن التمثيلية» تشيد برجال الشرطة المصرية وإحباط المخططات الإرهابية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:57 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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استنكرت نقابة المهن التمثيلية، ما حدث في منطقة الاميرية التابعة لمحافظة القاهرة، من أحد الجماعات التكفيرية تجاه قوات الشرطة والذي حدث مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد ضابط شرطة محمد الحوفي.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها، أنها تستنكر ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالاختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام.

واضاف البيان: «نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالي ضد مثل هذه العناصر الإرهابية التي لاتفرق بين الأديان، ورحم الله الشهيد البطل الرائد محمد فوزي الحوفي الذي وافته المنية خلال تبادل النار مع هؤلاء التكفيريين».

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