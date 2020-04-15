مطران الكنيسة الأسقفية: تضحيات الشرطة محل تقدير من الشعب

نعى المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، شهيد الشرطة المقدم محمد الحوفي، قائلا: "نسأل له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان".وأشاد المطران منير حنا، في بيان له، بالدور الذي تقوم به الشرطة في مواجهة تهديد الإرهاب، مؤكدًا أن "التضحيات التي يقدمها جهاز الشرطة لتحقيق أمن المصريين هي محل تقدير وامتنان من جميع الشعب".ونعى البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد اليوم جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية في منطقة الأميرية، أسفرت عن تصفية المجموعة الإرهابية، واستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة.وكانت تحريات قطاع رجال الأمن الوطني رصدت تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية في حوالي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، في شارع "ناصوح" بالمنطقة بالقرب من منطقة حدائق الزيتون، وحاولوا الاحتماء به، والتجهيز لتنفيذ عدة مخططات عدائية ضد البلاد.وانتقلت قوات مكافحة الإرهاب إلى موقع الخلية وتمكنت من تأمين أهالي المنطقة والتعامل مع الإرهابيين.