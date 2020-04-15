«الثقافي القبطي»: الشرطة تقدم سجلًا مشرفًا فى مواجهة الإرهاب

نعى نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، شهيد الوطن والواجب والأداء البطولي المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أثناء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، مقدمًا العزاء لأسرته ومحبيه.وأكد نيافة الأنبا إرميا أنه يقدم التحية لرجال الشرطة لبسالتهم في مواجهة الإرهاب وسجلهم المشرف وأعمالهم البطولية.ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، في وقت سابق اليوم، شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.