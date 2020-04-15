«المؤتمر الوطنى» ينعى الشهيد محمد الحوفى

تقدم المؤتمر الوطني للشباب بخالص التعازي للشرطة المصرية وأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي قدم روحه الغالية فداء للوطن، خلال مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية.وثمن المؤتمر الوطني، خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، جهود وتضحيات أبناء الوطن البواسل، الذين يدافعون عن أمن الوطن وسلامته، ولا يبخلون بحياتهم في سبيل الدفاع عن أمنه واستقراره.واختتم: "تحية تقدير واعتزاز لكل أبطال الشرطة، وألهم أسر شهداء الواجب الوطني الصبر والسلوان".ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية في منطقة الأميرية، أسفرت عن تصفية المجموعة الإرهابية، واستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة.وكانت تحريات قطاع رجال الأمن الوطني رصدت تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية في حوالي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، في شارع "ناصوح" بالمنطقة بالقرب من منطقة حدائق الزيتون، وحاولوا الاحتماء به، والتجهيز لتنفيذ عدة مخططات عدائية ضد البلاد.وانتقلت قوات مكافحة الإرهاب إلى موقع الخلية وتمكنت من تأمين أهالي المنطقة والتعامل مع الإرهابيين.