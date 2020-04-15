ترامب: خطط لإعادة فتح الاقتصاد قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الاتحادية ستصدر قريبا مبادئ توجيهية لإعادة فتح اقتصاد البلاد.وأضاف "ترامب"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن تلك المبادئ التوجيهية باتت قريبة من وضع اللمسات الأخيرة عليها، ويمكن أن تتم إعادة فتح بعض الولايات قبل أول مايو المقبل.وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض أن كل حاكم من حكام الولايات سيتم تفويضه بـ "تنفيذ عملية إعادة الفتح"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.