بلغاريا: فرض الحجر الصحى على قرية بكاملها بعد فرار مريض بكورونا من المستشفى

تم عزل قرية بأكملها في بلغاريا بسبب فرار مريض يعاني من "كوفيد- 19"، المرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج وعودته إلى قريته.وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن الرجل 58 عامًا، الذي يعاني أيضًا من شكل حاد من مرض السكري، استقل سيارة أجرة من المستشفى جنوبي بلغاريا إلى مسقط رأسه بقرية بانيشيريفو.وأمر وزير الصحة كيريل أنانييف بإخضاع القرية للحجر الصحي 14 يومًا على الفور وعثرت الشرطة على الرجل في منزله بالقرية، وتمت إعادته إلى المستشفى في سيارة إسعاف.وسجلت بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، 713 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم، كما سجلت 35 حالة وفاة و81 حالة تعافي.