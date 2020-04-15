رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعبة الاتصالات»: أزمة «كورونا» غيرت مفاهيم الدولة نحو القطاع

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:36 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار تقرير جودة خدمات المحمول "التاسع" أول مايو المقبل، حيث يجري حاليا المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات عمليات قياسات على مستوى الجمهورية لنحو 55 مدينة و30 طريقًا ومنطقة، بهدف تحديد أوجه القصور وتدني شبكات المحمول وتعريف المواطنين بحالة كل شبكة على حدة للتيسير عليهم في اختيار الشبكة الأفضل حسب كل منطقة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن التقارير الثماني أكدت أن الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات، عازمة على تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، مشيرا إلى أن جميع التقارير وضحت عدد المناطق التي جىي فيها انقطاع للمكالمات أثناء الاتصال أو جودة الصوت والبيانات وعدد عدم بدء المكالمات، مما أدى إلى منافسة قوية بين الشركات لتدارك أي مخالفات قد تنتج عن هذه التقارير.

وكشف "الليثي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأزمة الحالية التي تعرضت لها دول العالم بسبب فيرس كورونا غيرت مفاهيم المجتمع والدولة تجاه قطاع الاتصالات، وأصبح من أهم اولويات الدولة إنشاء بنية تحتية قوية للاتصالات في مصر، مما أدى إلى مضاعفة الحكومة لموازنة قطاع الاتصالات للعام المالي 2020-2021 ثلاث مرات عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020، بهدف استكمال خطط الدولة في مشروع التحول الرقمي وميكنة القطاعات والخدمات الحكومية.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات، أن الحكومة ستقوم بتعزيز منصات رقمية للمواطنين لتلقي الخدمات الحكومية وعلى رأسها منصات للتعليم عن بعد، وميكنة أعمال الامتحانات والاختبارات على مستوى الفصول الدراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية، ووصولا إلى الجامعات وأعمال التنسيق والتسكين، مؤكدا أن أزمة فيرس كورونا كشفت أهمية التحول الرقمي للدولة في جميع المجالات.

وأوضح "الليثي" أن شركات المحمول الأربع ستقوم بضخ نحو 20 مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل 2020-2021 في السوق المصري، بهدف زيادة تحديث وتوسيع الشبكات لتحمل زيادة أعداد المستخدمين، في حين أن وزارة الاتصالات ستقوم بتطوير وتحديث وزيادة السعات المحلية والدولية للإنترنت وتعزيز البوابات الدولية، بمزيد من الأجهزة لمواجهة تضاعف الأحمال على شبكة الإنترنت محليا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء مبارك يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لوالدته

هزة أرضية متوسطة تضرب شمال اللاذقية بسوريا

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

ملحمة الـ10 ساعات.. أطباء «الحسين الجامعي» يزرعون يد مبتورة

من بائعة خبز إلى فنانة كوروشيه.. «الدستور» تكشف عن حكايات بائعات متجولات

دراسة: نصف وفيات كورونا فى أوروبا وقعت بدور مسنين

فيتنام تدرس تمديد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
ماجد حبته
الفيروس الصينى صار أمريكيًا!
المزيد

الثقافة

وزيرة جزائرية تهنئ «عيساوى» لفوزه بجائزة «البوكر» العالمية

إبراهيم المصري يدعو المثقفين بنبذ ظهير الإخوان والسلفيين

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صبحي شحاته عن فوز «الديوان الإسبرطي» بالبوكر: «لماذا تفوز الروايات الرديئة دائما؟»