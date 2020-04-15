«شعبة الاتصالات»: أزمة «كورونا» غيرت مفاهيم الدولة نحو القطاع

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار تقرير جودة خدمات المحمول "التاسع" أول مايو المقبل، حيث يجري حاليا المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات عمليات قياسات على مستوى الجمهورية لنحو 55 مدينة و30 طريقًا ومنطقة، بهدف تحديد أوجه القصور وتدني شبكات المحمول وتعريف المواطنين بحالة كل شبكة على حدة للتيسير عليهم في اختيار الشبكة الأفضل حسب كل منطقة.وفي هذا الصدد قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن التقارير الثماني أكدت أن الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات، عازمة على تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، مشيرا إلى أن جميع التقارير وضحت عدد المناطق التي جىي فيها انقطاع للمكالمات أثناء الاتصال أو جودة الصوت والبيانات وعدد عدم بدء المكالمات، مما أدى إلى منافسة قوية بين الشركات لتدارك أي مخالفات قد تنتج عن هذه التقارير.وكشف "الليثي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأزمة الحالية التي تعرضت لها دول العالم بسبب فيرس كورونا غيرت مفاهيم المجتمع والدولة تجاه قطاع الاتصالات، وأصبح من أهم اولويات الدولة إنشاء بنية تحتية قوية للاتصالات في مصر، مما أدى إلى مضاعفة الحكومة لموازنة قطاع الاتصالات للعام المالي 2020-2021 ثلاث مرات عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020، بهدف استكمال خطط الدولة في مشروع التحول الرقمي وميكنة القطاعات والخدمات الحكومية.وأضاف رئيس شعبة الاتصالات، أن الحكومة ستقوم بتعزيز منصات رقمية للمواطنين لتلقي الخدمات الحكومية وعلى رأسها منصات للتعليم عن بعد، وميكنة أعمال الامتحانات والاختبارات على مستوى الفصول الدراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية، ووصولا إلى الجامعات وأعمال التنسيق والتسكين، مؤكدا أن أزمة فيرس كورونا كشفت أهمية التحول الرقمي للدولة في جميع المجالات.وأوضح "الليثي" أن شركات المحمول الأربع ستقوم بضخ نحو 20 مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل 2020-2021 في السوق المصري، بهدف زيادة تحديث وتوسيع الشبكات لتحمل زيادة أعداد المستخدمين، في حين أن وزارة الاتصالات ستقوم بتطوير وتحديث وزيادة السعات المحلية والدولية للإنترنت وتعزيز البوابات الدولية، بمزيد من الأجهزة لمواجهة تضاعف الأحمال على شبكة الإنترنت محليا.