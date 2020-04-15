أبوالعنين: مصر ستظل شامخة بما تملكه من أبطال مثل «الحوفى»

نعى النائب محمد أبوالعنين، عضو البرلمان، المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، والذي استشهد مساء أمس فداءً للوطن الغالي، وانتصارا لأمجاده الباقية، ودفاعا عن شعبه الكريم.وقال "أبوالعنين"، في بيان له، إن الشهادة في سبيل الوطن مجدُ لا يضاهيه مجدُ، وفخرُ يتمادى في عظمته وسموه، وحياة تنبثق من روح البطولة، وتاريخ مُخلد لا يغيب عن الوجدان.وأكد أن مصر ستظل شامخةً أبد الدهر أبيّةً في وجه الطغاة، وعصيةً على جماعات الظلام وقوى الإرهاب الغاشم، بما تملكه من أبطال أوفياء، وجنود مخلصين، يدفعون أرواحهم فداءً لها وتسيل دماءهم للزود عنها.وأشار إلى أن ما تبذله قوات الشرطة الوفية من تضحيات وما تحققه القوات المسلحة الباسلة من بطولات سيذكرها التاريخ بمزيد من التبجيل والإعزاز، وترويه الأجيال فخرا وتتناقله الألسنة عزًا وانتصارا.وأضاف أن كلمات العزاء، ومشاعر الأسى، لن توفي حق من مات لأجل الوطن، لكن مصر لا تنسى من عاش لها مخلصا، واستشهد وفيًا.واختتم: "فاللهم تقبل ابننا وشهيدنا البطل محمد فوزي الحوفي، واحفظ مصر من كيد الكائدين ودنس المعتدين، رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين، ونسأل الله الشفاء العاجل لـ ن أبطال الشرطة الثلاثة الذين أصيبوا في معركتهم ضد الإرهاب الغادر".