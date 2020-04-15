ترامب يعلن وقف أمريكا لتمويل الصحة العالمية ويتهمها بالفشل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بممارسة "التعتيم" بشأن فيروس كورونا، والفشل في تعاملها مع الجائحة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف ترامب أن الولايات المتحدة لديها "واجب يتعلق بالإصرار على المحاسبة الكاملة"، وسوف توقف التمويل للمنظمة ومراجعة تقييم دورها "في سوء الإدارة الشديد والتعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا".وقال إن، دافعي الضرائب الأمريكيين يقدمون ما يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويًا للمنظمة.