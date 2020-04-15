الغرف التجارية: وفرة من المعروض من الخضار فى الأسواق

أكد حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المعروض في الاسواق.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار مع إقبال من قبل المواطنين استعداد لشهر رمضان الكريم.ووجه رسالة للمواطنين بعدم اتكالب على السلع، خاصة أن مصر لديها فائض في منتجات الخضار والفاكهة بنسبة 100% ويوجد لدينا اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية.وأكد على عدم وجود أي أسباب لارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي توكد على التعاون المستمر مع التجار لعدم رفع الأسعار بدون ضرورة.وسجلت أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيهات مقابل، بينما أسعار البطاطس بـ 1.5 - 2.5 جنيهات، فيما سجلت الكوسة 2-4 جنيهات، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها، والبسلة لتتراوح بين 4-6.