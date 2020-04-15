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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: على منظمة الصحة العالمية إجراء إصلاحات داخلية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:25 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه على منظمة الصحة العالمية إجراء إصلاحات داخلية.

وأضاف ترامب، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن أخطاء منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة آلاف الأشخاص، مشيرًا إلى أن المنظمة تأخرت في التحذير من خطر فيروس كورونا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي صرح، أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتخذ قرارا قبل نهاية هذا الأسبوع بشأن التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الأمريكى قد صرح في الأيام الماضية بأن الولايات المتحدة ستوقف الأموال إلى منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن قراراتهم خاطئة.

وقال إن الولايات المتحدة تدفع معظم التمويل الذي تحصل عليه المنظمة، حوالى 58 مليون دولار، أو ربما أكبر، مشيرا إلى أنهم انتقدوا قراراته فيما يتعلق بمنع السفر.

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