شعبة القصابين: الاقبال على شراء اللحوم رفع ثمنها 20 جنيهًا

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية إن، هناك تزايد في أسعار اللحوم بسبب الإقبال من قبل المواطنين على الشراء.وأضاف وهبة، في تصريحات لـ"الدستور" أن، تسبب الطلب المتزايد على شراء اللحوم أدى لارتفاع أسعارها بقيمة 20 جنية للكيلو رئيس شعبة القصابين، بالغرف التجارية، مشيرًا إلي أن الشعبة على أتم الاستعداد لشهر رمضان الكريم من منتجات اللحوم.وأضاف وهبه أنه، يوجد مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر مقبلة، موضحًا أن أسباب ارتفاع اللحوم هو الضغط وشراء المواطنين أكبر من احتجاجهم.وأكد رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية أن، الشعبة تؤكد على تجار الجزارة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا وكذلك عمليات التعقيم.