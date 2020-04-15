تعرف على أسعار الخضار اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020

شهدت أسعار الخضار، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.وقال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار، بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لا يوجد أي أسباب لارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، توكد على التعاون المستمر مع التجار لعدم رفع الأسعار دون ضرورة.وسجلت أسعار الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بينما سجلت أسعار البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، والكوسة 2- 4 جنيهات، واستقر سعر الخيار ليتراوح بين 3 - 6 جنيهات، وسعر القلقاس من 4 - 7 جنيهات، وسعر الثوم يتراوح بين 4 -7 جنيهات، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيهات، والبسلة بين 4 - 6 جنيهات.فيما سجلت بعض أنواع الخضار انخفاضا في الأسواق مثل أسعار الفاصوليا الخضرا، حيث تراجعت لتتراوح بين 5- 6.5 جنيه بدلا من 6 - 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 - 9 جنيهات، وكذلك انخفضت أسعار الباذنجان البلدى بين 2 - 5 جنيهات مقابل 3 - 5 جنيهات، والباذنجان الرومى بلغ سعر الكيلو ما بين 2 - 5 مقابل 3 - 5 جنيهات.بينما استقر سعر اللفت بين 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2 - 4 جنيهات، فى حين تراوح سعر القثاء بين 2 - 3 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.