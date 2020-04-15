ترامب: الصين لم تتعامل بشفافية بشأن «كورونا»

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات إلى الصين، مؤكدًا أنها لم تتعامل بشفافية مع معلومات انتشار فيروس كورونا، وكان بالإمكان درء الوباء لو صدقت.وفي وقت سابق، انتقد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو الصين مرارا في ما يتعلق بالفيروس المميت، حيث يرى ترامب وبومبيو أن بكين تأخرت في إبلاغ المجتمع الدولي بالخطر الحقيقي الذي يشكله COVID-19، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.ووفقا لبعض التقارير، كان طبيب العيون الصيني لي ون ليانج، البالغ من العمر 34 عاما، أول من دق ناقوس الخطر في الصين.من جهتها، أعربت الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، عن أملها في ألا يسيّس الأمريكيون انتشار وباء كورونا في العالم، وألا يربطوا ظاهرته بالصين، وتمنت للولايات المتحدة هزيمة هذا الفيروس عمّا قريب.ونقلت بعض وسائل الإعلام الغربية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله، "إن الاتهامات لن تخلصهم من الفيروس، نأمل أن نرى انتصار الشعب الأمريكي على تفشي فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت ممكن".