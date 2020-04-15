تعرف على أسعار البلح والياميش اليوم

رصدت "الدستور"، أسعار البلح مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يهتم المواطنون بشراء البلح ضمن العادات والتقاليد، فالمصريين اعتادوا الإفطار على التمر.وتتعدد فوائد البلح، حيث إنه عند تناوله عند بدء الإفطار يزود الجسم بنسبة كبيرة من المواد السكرية فتزول أعراض نقص السكر وينشط الجسم.وسجل البلح اليوم الأربعاء حالة من الاختلاف فى الأسعار على حسب المنطقة، إذ سجل البلح الإبريمي ما بين 12 إلى 22 جنيها للكيلو، فيما سجل البلح الشامي سعر يتراوح بين 8 و16 جنيها للكيلو.وسجلت أسعار البلح الأبيض الغزال ما بين 11 إلى 23 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البلح المركابي سعر ما بين 6 و18 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 12 و24 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح الجنديلة سجل ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 11 و25 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 15 و25 جنيهًا للكيلو وسجلت اسعار البلح الأسواني هذا العام سعر ما بين 6 و16 جنيهًا للكيلو.تعرف علي أسعار الياميشوعن أسعار الياميش، فسجل سعر التوليدو ٤٠٠ جرام بعد الخصم ٢٢ جنيها، وسجل قمر الدين شهد ٤٠٠ جرام ٣٠ جنيها، وسجل قمر الدين مكة ٤٠٠ جرام ٣١ جنيها، وسجل قمر الدين صباح الشام ٤٠٠ جرام ٢٧ جنيها، وسجل قمر الدين خلود ٤٠٠ جرام ٢٦ جنيها، وسجل قمر الدين لذيذ الشام ٤٠٠ جرام ٢١.٥ جنيها، وقمر الدين هنا ٤٠٠ جرام ٢٤ جنيها، وفيما يخص أسعار التين، فقد بلغ سعر التين المدور توليدو ٤٠٠ جرام ٢٤ جنيها، وسعر التين المدور الصفا ٤٠٠ جرام ٢٥ جنيها، والتين المدور مكة ٤٠٠ جرام ٢٦ جنيها، وسجل سعر القراصيا مقاس ٤٠ ٥٠ بعد الخصم ٥٥ جنيها، والمشمشية مقاس ٤ بعد الخصم ٨٥ جنيها، وجوز الهند خشن سائب ٤٠ جنيها، والزبيب المصري ٤٠ جنيها، والبندق الحصى ١١٠ جنيها، والبندق القلب ١٨٠ جنيها، لوز حصى ١٠٠ جنيه، لوز قلب ١٨٥ جنيها، عين جمل حصى ١١٠ جنيها، عين جمل قلب ٢١٠ جنيها، كاجو ٢٣٠ جنيها، فستق حصى ٢٨٥ جنيها، تمر هندي ٣٠٠ جرام ٢٠ جنيها، خروب مجروش سائب ٢٥ جنيها، العرقسوس سائب ٤٠ جنيها.