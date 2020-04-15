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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التعاون الدولى: مصر تنسق مع شركاء التنمية لكبح زيادة الركود

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:03 ص
جريدة الدستور
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قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تنسق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وشركاء التعاون الثنائي من أجل مواصلة المضي قدمًا في خطة الإصلاحات الهادفة لكبح منحنى الزيادة في معدل الركود ومنحنى الهبوط بالأنظمة الصحية، إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالاجتماع الافتراضي لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والذي ضم كلا من، كريستينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي، وماري بانجيستو مدير سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي.

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