الأزهر للفتوى: قواتنا تتصدى بكل حزم لمن يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره

تابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية البطولات التي قدمتها شرطتنا الباسلة وما قامت به قواتنا المسلحة خلال الأحداث التي جرت اليوم بين قواتنا الباسلة وبين خلية إرهابية ضالة تهدد أمن الوطن واستقراره في ظل هذه الأزمة التي يوجه العالم كله وجهته لمقاومتها وهي مواجهة (كوفيد - 19)، وقد انتهت بالقضاء على تلك الخلية الإرهابية، ونصرة الحق والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، فتحية شكر وتقدير وعرفان لأبطالنا البواسل.ونعى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ببالغ الحزن والأسى البطل الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد خلال هذه المواجهات وانتقل إلىٰ رحمة الله تعالى، مقدمًا روحه فداء لوطنه وكل من يعيش على أرضه ويستظل بسمائه.ويتقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وللشعب المصري، سائلين المولى عز وجل أن ينزل علىٰ قلوب أهله برد السكينة، وتمام الرضا والتسليم، داعيا بالشفاء للمصابين.ويشد على أيدي رجالنا من قواتنا المسلحة الأبطال وشرطتنا البواسل، القائمين على حفظ الأمن واستقرار المجتمع، الذين تصدوا بكل حزم لمن يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.