«درع حماية الأمن الداخلى».. «الوزراء» ينعى الشهيد المقدم محمد الحوفى

كانت وزارة الداخلية أعلنت من خلال بيان صادر لها مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد ضابط ، وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة، في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة وكر لهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة.





وأشار البيان إلى مصرع 7 عناصر من الإرهابية، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.



