«درع حماية الأمن الداخلى».. «الوزراء» ينعى الشهيد المقدم محمد الحوفى
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:29 م
نعى مجلس الوزراء شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى، الذى استشهد اليوم الثلاثاء، جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.
وتقدم مجلس الوزراء في بيانه بخالص العزاء لأسرة الشهيد، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأبنائه، ويثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلى، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار.
كما عبر مجلس الوزراء عن خالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا فى هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية.
واختتم المجلس بيانه قائلا: "حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه".
وتقدم مجلس الوزراء في بيانه بخالص العزاء لأسرة الشهيد، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأبنائه، ويثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلى، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار.
كما عبر مجلس الوزراء عن خالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا فى هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية.
واختتم المجلس بيانه قائلا: "حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه".
كانت وزارة الداخلية أعلنت من خلال بيان صادر لها مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد ضابط ، وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة، في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة وكر لهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة.
وأشار البيان إلى مصرع 7 عناصر من الإرهابية، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.
وأكد البيان، أن تلك العناصر كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال أعياد المواطنين الأقباط، واستهداف كنائس.