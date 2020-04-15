«التخطيط»: 9 مليارات جنيه احتياطى الموازنة الجديدة تحسبًا لأى أزمة

كشف الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشئون الخطة والمتابعة، عن أن الحكومة عززت لأول مرة مخصصات بند الاحتياطات بالخطة الاقتصادية للعام المقبل 2020-2021 من 5 مليارات جنيه إلى 9 مليارات جنيه بنسبة زيادة قدرها 80%، تحسبًا لأى تطورات أو تداعيات سلبية يشهدها العام المالى الجديد.وقال نائب الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، إن مخصصات بند الاحتياطات بخطة العام المقبل ستوجه كتعويضات طارئة سواء متعلقة بأزمة كورونا أو المقاولين أو نزعة ملكية وغيرها، بما يتيح للحكومة صرف تعويضات دون أي استقطاع من الاستثمارات الحكومية أو تحميل الموازنة أعباء إضافية.