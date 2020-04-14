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الإبراشي: الشهداء في مقام أفضل والتاريخ يكتبه الأبطال

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:26 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدولة لديها أبطال يدافعون عنها في كل مكان من أنحاء الجمهورية، هدفهم هو الدفاع عن الوطن ويعد بذل أرواحهم أبسط شئ ممكن أن يقدموه في سبيل ذلك، وتابع:" الشهداء في مقام أفضل والتاريخ سيكتبه الأبطال وليس الجبناء".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالشهداء والأبطال الذين يدافعون عن مصر في مقدمة الصفوف سيضمن لنا الأنتصار، نشيع شهدائنا بفخر وأعناقنا في السماء.

ولفت "الإبراشى"، إلى أن قوات الأمن قادرة على إزالة المنطقة التي كان يحتمي بها بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، ولكن حرص الأمن المصري على أرواح المواطنين جعلهم يتعاملون بحذر لمنع حدوث أي أذى لمواطن برئ حتى وأن كان صغير، وتابع:"وعلينا أن نقدم التهاني لأسر الشهداء وليس التعازي كون الأبطال مكانهم مرتفع وسيخلدهم التاريخ".

واستطرد: «خسة جماعة الإخوان الإرهابية تظهر جلية، ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من وباء يجتاح العالم، لا تتوارى عن توجيه عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية خسيسة جبانة، وتابع:"لا يوجد عملية إرهابية نالت من الشعب المصرى ولا هزته.. خلال الساعات الماضية كان هناك حالة كبيرة من الاهتمام من قبل المصريين تجاه ما كان يحدث فى الأميرية وكانوا متجاوبين ومتضامنين مع أمنهم وفرحوا بعدما تم القضاء على الخلية الإرهابية».

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