رئيس مكافحة العدوى يكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا فى مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن ارتفاع نسب وفيات فيروس كوونا، سببها أن نسبة كبيرة من المواطنين يعانون من أمراض مزمنة.وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه ما زال هناك انتشار مجتمعي للمرض، ولم نطبق الحظر الكامل حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد، موضحًا أنه يجب على المواطن أن يأخذ حذره، ويتبع إجراءات الوقاية.وأوضح رئيس لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن الوعي الاجتماعي لدى المواطنين سيحد من الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن الدولة ما زالت في المعدل المئوي للإصابة بالفيروس، كما أنها وفرت كل السبل ولكن التجمعات موجودة ونحن نسير في معدل مئوي.وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قامت بتوزيع كمامات مجانا على مواطنين في وسائل المواصلات.وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعزى ارتفاع نسب وفيات كورونا في مصر، إلى وصول 20% من الحالات إلى مستشفى العزل متأخرا بعد تدهور حالتها، ويتوفون قبل ظهور نتيجة الاختبار، بينما 30% يصلون أموات بالفعل.