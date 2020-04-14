البطريرك إبراهيم إسحق ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى

نعى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى، الذى استشهد اليوم الثلاثاء، جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.وتقدمت الكنيسة الكاثوليكية في بيانها بخالص العزاء لأسرة الشهيدة ولرجال وزارة الداخلية، كما دعت في صلاتها بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا، مختتمة بيانها قائلة: "حمى الله مصر وشعبها".