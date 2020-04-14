«مستقبل وطن» ينعى المقدم محمد الحوفي: نموذج وطني في سجل الشهداء

نعى حزب مستقبل وطن، البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في واحدة من صفحات الفداء والبطولة والإخلاص لرجال الشرطة في مواجهة الإرهاب، مقدما خالص التعازي لأسرة الشهيد البطل ولزملائه ولوزارة الداخلية.





وأكد الحزب في بيان، اليوم، دعمه الكامل ووقوفه خلف جنود مصر الأبطال من القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد قوى الشر والإرهاب وتضحياتهم لرفعه الوطن.



