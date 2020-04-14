«مستقبل وطن» ينعى المقدم محمد الحوفي: نموذج وطني في سجل الشهداء
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:08 م
أشرف لاشينطباعة
نعى حزب مستقبل وطن، البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في واحدة من صفحات الفداء والبطولة والإخلاص لرجال الشرطة في مواجهة الإرهاب، مقدما خالص التعازي لأسرة الشهيد البطل ولزملائه ولوزارة الداخلية.
وأكد الحزب في بيان، اليوم، دعمه الكامل ووقوفه خلف جنود مصر الأبطال من القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد قوى الشر والإرهاب وتضحياتهم لرفعه الوطن.
ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية في منطقة الأميرية، أسفرت عن تصفية المجموعة الإرهابية، واستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة.
وكانت تحريات قطاع رجال الأمن الوطني رصدت تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية في حوالي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، في شارع "ناصوح" بالمنطقة بالقرب من منطقة حدائق الزيتون، وحاولوا الاحتماء به، والتجهيز لتنفيذ عدة مخططات عدائية ضد البلاد.
وانتقلت قوات مكافحة الإرهاب إلى موقع الخلية وتمكنت من تأمين أهالي المنطقة والتعامل مع الإرهابيين.