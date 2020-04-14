وزير التموين: تجار الطابور الخامس يتلاعبون في الأسعار (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك بعض التجار من الطابور الخامس يقومون بالتلاعب في الأسعار، مؤكدا أن التعاون بين مؤسسات الدولة هو السبيل للقضاء عليهم.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من يضبط يتم تحويله لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.ولفت إلى أنه تم رفع الحظرعن جميع محلات البقالة والخضراوات والجزارة، موضحا أن هناك وفرة في السلع الغذائية لمنع حدوث ارتفاع في الأسعار.من ناحية أخرى، علق وزير التموين على مقتل الإرهابيين في الأميرية بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات مكافحة الإرهاب، قائلا: "حربنا على الإرهاب أطول من حربنا على فيروس كورونا".