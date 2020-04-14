رئيس «النيابة الإدارية» ينعى المقدم محمد الحوفي

نعى المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفاة شهيد الواجب الوطني المقدم شرطة محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد خلال أداء واجبه المقدس في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية منذ قليل، متقدما بخالص العزاء لجموع الشعب المصري.وقال بيان عن الهيئة: "تؤكد النيابة الإدارية على وقوفها قيادة وأعضاء وعاملين في خندق واحد مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رجال الشرطة المصرية البواسل في مواجهتها الشاملة مع الإرهاب الذي انتهجته جماعات وأفراد إجرامية خسيسة تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه، وأن تلك التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة المصرية لن تزيدالشعب المصري بأسره إلا إصرارًا وعزيمة على مجابهة تلك العناصر الإجرامية وإنفاذالقانون لينعم كل مواطن بالأمن والأمان".ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية في منطقة الأميرية، أسفرت عن تصفية المجموعة الإرهابية، واستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة.وكانت تحريات قطاع رجال الأمن الوطني رصدت تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية في حوالي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، في شارع "ناصوح" بالمنطقة بالقرب من منطقة حدائق الزيتون، وحاولوا الاحتماء به، والتجهيز لتنفيذ عدة مخططات عدائية ضد البلاد.وانتقلت قوات مكافحة الإرهاب إلى موقع الخلية وتمكنت من تأمين أهالي المنطقة والتعامل مع الإرهابيين.