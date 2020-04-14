ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالي لـ35

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم، عن تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضح المركز، في بيان له مساء اليوم إن إجمالي حالات الإصابة بالمرض بلغ 35 حالة حتى الآن بجانب تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.وأشار البيان إلى أن المختبر المرجعي التابع للمركز تسلم 25 عينة، تبين أن 16 عينة سلبية و9 عينات إيجابية، من بينهم 8 حالات مخالطين لإصابات سابقة، وعينة لإصابة جديدة.ويوجد 11 حالة مصابة بالمرض في طرابلس و10 في مصراته و4 حالات في بنغازي، و10 آخرين في مكان مجهول حتى الآن بخلاف حالة وفاة واحدة، فيما شفي 9 حالات فقط من إجمالي الإصابات الـ35.