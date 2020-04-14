رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
فرنسا: وفيات كورونا تتجاوز الـ15 ألفا والإصابات تتخطى 100 ألف

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:48 م
فريد الأطرش
فريد الأطرش
إيهاب مصطفى
طباعة
في ملف خاص للفنان فريد الاطرش صدر عن مجلة الكواكب ذكر تقرير أنه في فيلم "قصة حبي" وهو الفيلم الهام في تاريخ فريد الأطرش لواقعيته ومصداقيته لأن القصة الحقيقية بطلها فريد الاطرش على الشاشة.

ايضأ كانت هناك قصة حب بين فريد الأطرش والملكة ناريمان والتي تزوجت الملك فاروق وسافرت معه بعد ثورة 1952، ولم تتحمل الحياة خارج مصر فانفصلت عن فاروق وعادت ويقال إنها عادت لأجل الحب القديم، وبدأت تتردد على حفلات فريد الأطرش، وأثناء كواليس تصوير أفلامه.

وكانت أغنية "نورا" والتي تم تقديمها خصيصًا للملكة ناريمان وكان كل الصحفيين الكبار يكتبون عن هذه القصة العاطفية ومنهم الكاتب موسى صبري.

وعندما سأل الصحفيون والدة ناريمان "أصيلة هانم"، هل هناك قصة حب بين فريد وناريمان؟، كان ردها " أنا بنتي أميرة.. إزاي تتجوز مغني"، وحزن فريد جدًا وأصيب بأزمة قلبية وقتها، وشعر بإهانة من والدة ناريمان، حتى أن الكاتب الراحل موسى صبري كتب مقالًا ردًا على والد الملكة ناريمان قائلًا:" رفقًا بفريد هذا المطرب العملاق، وكون ابنتك أميرة فهذا يعود إلى أنها تزوجت من ملك أما فريد فقد ولد أميرًا في الأساس".

واستعان فريد في فيلمه " قصة حبي" بفنانة شابة اسمها إيمان والتي تزوجت فيما بعد بشقيقه فؤاد الأطرش ونجح الفيلم نجاحًا كبيرًا وكانت أغاني الفيلم "مش ممكن أحبك واضحي بقلبي"، و" سألنلي الليل بتسهر ليه"، و" قدام عينيا"، وغيرها لذلك كان فريد صادقًا جدًا ويعكس واقعه في أفلامه، ففي فيلم "ماليش غيرك" كان يحب الخيل وظهر الخيل في عدة مشاهد معه وكان كذلك في الحقيقة، وذلك حسبما ذكر عمرو محيي الدين في ملف خاص عن الفنان فريد الأطرش في مجلة الكواكب.

موضوعات متعلقة

تداول صورة للمقدم محمد الحوفي شهيد «اشتباكات الأميرية»

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

السعودية تلغي جميع رحلاتها الجوية حتى نهاية مايو

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

ملحمة الـ10 ساعات.. أطباء «الحسين الجامعي» يزرعون يد مبتورة

من بائعة خبز إلى فنانة كوروشيه.. «الدستور» تكشف عن حكايات بائعات متجولات

دراسة: نصف وفيات كورونا فى أوروبا وقعت بدور مسنين

فيتنام تدرس تمديد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
ماجد حبته
الفيروس الصينى صار أمريكيًا!
المزيد

الثقافة

إبراهيم المصري يدعو المثقفين بنبذ ظهير الإخوان والسلفيين

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صبحي شحاته عن فوز «الديوان الإسبرطي» بالبوكر: «لماذا تفوز الروايات الرديئة دائما؟»

«أسرار كورونا» كتاب جديد للدكتور حسين الشورى