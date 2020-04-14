تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

في ملف خاص للفنان فريد الاطرش صدر عن مجلة الكواكب ذكر تقرير أنه في فيلم "قصة حبي" وهو الفيلم الهام في تاريخ فريد الأطرش لواقعيته ومصداقيته لأن القصة الحقيقية بطلها فريد الاطرش على الشاشة.ايضأ كانت هناك قصة حب بين فريد الأطرش والملكة ناريمان والتي تزوجت الملك فاروق وسافرت معه بعد ثورة 1952، ولم تتحمل الحياة خارج مصر فانفصلت عن فاروق وعادت ويقال إنها عادت لأجل الحب القديم، وبدأت تتردد على حفلات فريد الأطرش، وأثناء كواليس تصوير أفلامه.وكانت أغنية "نورا" والتي تم تقديمها خصيصًا للملكة ناريمان وكان كل الصحفيين الكبار يكتبون عن هذه القصة العاطفية ومنهم الكاتب موسى صبري.وعندما سأل الصحفيون والدة ناريمان "أصيلة هانم"، هل هناك قصة حب بين فريد وناريمان؟، كان ردها " أنا بنتي أميرة.. إزاي تتجوز مغني"، وحزن فريد جدًا وأصيب بأزمة قلبية وقتها، وشعر بإهانة من والدة ناريمان، حتى أن الكاتب الراحل موسى صبري كتب مقالًا ردًا على والد الملكة ناريمان قائلًا:" رفقًا بفريد هذا المطرب العملاق، وكون ابنتك أميرة فهذا يعود إلى أنها تزوجت من ملك أما فريد فقد ولد أميرًا في الأساس".واستعان فريد في فيلمه " قصة حبي" بفنانة شابة اسمها إيمان والتي تزوجت فيما بعد بشقيقه فؤاد الأطرش ونجح الفيلم نجاحًا كبيرًا وكانت أغاني الفيلم "مش ممكن أحبك واضحي بقلبي"، و" سألنلي الليل بتسهر ليه"، و" قدام عينيا"، وغيرها لذلك كان فريد صادقًا جدًا ويعكس واقعه في أفلامه، ففي فيلم "ماليش غيرك" كان يحب الخيل وظهر الخيل في عدة مشاهد معه وكان كذلك في الحقيقة، وذلك حسبما ذكر عمرو محيي الدين في ملف خاص عن الفنان فريد الأطرش في مجلة الكواكب.