«المصريين الأحرار» ينعي شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي، إثر مواجهة رجال الأمن ومكافحة الإرهاب وكرا للجماعة الإرهابية بمنطقة الأميرية.وأعرب الحزب عن بالغ التعازي للقيادة السياسية، وأسرة شهيد الواجب، ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.وقال الدكتور عصام خليل، إن رجال الأمن الساهرين على سلامة الوطن دومآ يضربون أروع الأمثلة في الجسارة والتضحية للوصول إلى الهدف المنشود ودحر الإرهاب الأسود.وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، إن رجالة الأمن أدوا ملحمة معهودة حتى قضوا على الخلية الإرهابية لتكون رسالة دامغة مصر دولة أبية وقوية.وأكد أن مصر ستظل مقبرة لأعداء الحياة؛ لأن أبنائها رجال اشداء ساهرون من جيش وشرطة وكافة الأجهزة المعنية وقادرون حفظ استقرار البلاد.وأشار إلى أن مصر الدولة قادرة على التحرك باتجاهات عديدة في آن واحد تواجه فيروسات وتحفظ أمنها وسلامة أبنائها بالداخل والخارج وحقوقها.