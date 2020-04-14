«تنسيقية شباب الأحزاب» تنعى شهيد «أحداث الأميرية» محمد الحوفي

نعت اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، الشهيدالبطل محمد الحوفي، الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية مسلحة بمنطقة الأميرية، مساء اليوم.وقالت اللجنة في بيان: "إذ نعزي رجال الشرطة وأنفسنا في هذاالمصاب، نؤكد اعتزازنا بدورهم الباسل في التصدي بكل شجاعة لهذا الإرهاب؛ دفاعًا عن الوطن وكرامته".ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية في منطقة الأميرية، أسفرت عن تصفية المجموعة الإرهابية، واستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة.وكانت تحريات قطاع رجال الأمن الوطني رصدت تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية في حوالي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، في شارع "ناصوح" بالمنطقة بالقرب من منطقة حدائق الزيتون، وحاولوا الاحتماء به، والتجهيز لتنفيذ عدة مخططات عدائية ضد البلاد.وانتقلت قوات مكافحة الإرهاب إلى موقع الخلية وتمكنت من تأمين أهالي المنطقة والتعامل مع الإرهابيين.